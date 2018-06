JUST NU: Tunisien straffar England efter Walkers fula tilltag

England rivstartade matchen redan i den andra minuten genom att skapa en het målchans. En tunisisk försvarare lyckades inte få undan ett inspel i straffområdet i tid, då Dele Alli hann före och petade fram bollen till Jesse Lingard i straffområdet, som från nära håll sköt rakt på Mouez Hassen i Tunisiens mål.

England fortsatte därefter att trycka på framåt. I den elfte minuten blev laget tilldelat hörna, där John Stones nådde högst och pressade Hassen till en jätteräddning före Harry Kane slog in returen i mål till 1-0.

England var dock inte i ledning speciellt länge. Kyle Walker drog i den 33:e minuten på sig en straff, då han slängde upp en armbåge i ansiktet på Fakhreddine Ben Youssef, som därmed blev tilldelad straff. Därefter var Ferjani Sassi kylig från straffpunkten och placerade in 1-1.

Se Kanes 1-0-mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Tunisien: Hassen - Bronn, S Ben Youssef, Meriah, Maaloul - F Ben Youssef, Skhiri, Sassi, Badri - Khazri - Sliti

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Henderson - Trippier, Lingard, Alli, Young - Kane, Sterling

Matchen sänds i TV4, i C More Fotboll och streamat på C More.