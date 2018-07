Kane: "Mer press på oss nu"

Tottenham-anfallaren Harry Kane och hans England blev efter 6-1-segern mot Panama klart för åttondelsfinal i VM i Ryssland. Landslaget förlorade däremot med 1-0 i sista gruppspelsmatchen mot Belgien, vilket innebar att laget tog sig vidare som grupptvåa och på tisdag ställs mot Colombia i kvartsfinal.

Kane, som är noterad för fem mål i mästerskapet, känner av pressen.

- Det är för de här stora matcherna som du jobbar hårt både tekniskt och taktiskt. Det kommer att bli mer press på oss nu, men jag tycker att det är viktigt att vi mentalt håller oss lugna och i stället njuter av det, säger han enligt den engelska tidningen Evening Standard.

- Colombia är ett tufft lag med ett par fantastiska spelare och vi måste vara redo för det, fortsätter han.

Kane ser även fram emot att få kliva in i nästa del av mästerskapet.

- Vi fick en fantastisk start, men det är en helt ny turnering nu. Vi måste fokusera på att hitta ett sätt att vinna, säger anfallaren.

Englands möte med Colombia börjar klockan 20.00 på tisdag och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.