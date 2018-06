Klart: Ytterbacken missar VM för Colombia

Boca Juniors vänsterback Frank Fabra missar sommarens VM för sitt Colombia efter att ha skadat ett ligament i knäet.

Fabra var tänkt som startspelare i VM, men tvingas lämna återbud. Någon ersättare till Fabra har inte presenterats men mycket talar för att Farid Diáz från paraguayanska Olimpia ersätter Boca Juniors-backen. Under VM-kvalet fanns Diáz med i den colombianska truppen men petades i den ursprungliga VM-truppen till förmån för Gironas Johan Mojica, som inte hade spelat en enda match i VM-kvalet.

I samband med Fabras skada visade flera medspelare sin medkänsla, däribland Monacos Radamel Falcao. På sin Twitter skriver anfallaren:

”Vi är med i dig i denna stund och önskar dig en lyckad återhämtning”

- @frankfabra: Te acompañamos, estamos contigo. Espero que pronto puedas volver a las canchas y tengas una buena recuperación. Fe y esperanza para lo que viene. /// In this moment we are with you. We wish you a successful recovery. Faith and hope for what is coming pic.twitter.com/m93PZJ4gGf