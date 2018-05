Krafth uttagen i VM-truppen - petade Larsson: "Kände lite oro"

Den svenske Bologna-backen Emil Krafth, 23, var under hela VM-kvalet ordinarie i den svenska landslagstruppen. Han fick främst sitta på bänken till förmån för Mikael Lustig som högerback, men kom senast till spel i första play off-mötet med Italien på Friends Arena. Under vårsäsongen har han däremot haft vårt att få speltid i Bologna. Han har delvis haft ryggproblem, men även varit petad.

Trots lite speltid och skadeproblem, så blev han i dag uttagen i den svenska VM-truppen före bland annat Bröndby-kaptenen Johan Larsson, som bollats upp som en kandidat till att ta platsen bakom Lustig i truppen.

- Jag fick inte veta något före sändningen, så jag har också följt det. Jag har dock haft det på känn, att jag skulle vara med. Han (Janne Andersson) sa att han inte skulle ringa dem som blev uttagna och han ringde inte mig, så då fattade jag att jag skulle bli uttagen. Jag har även förväntat mig det hela tiden, säger Emil Krafth.

- Det är klart att det är skitroligt, den jobbiga väntan är till att man får reda på truppen. I dag har man grubbalt på det ganska mycket och bara väntat på att den ska tas ut, men samtidigt har jag också känt mig ganska lugn. Det har bara varit lite i dag som man känt lite, då man äntligen får veta, fortsätter han.

Var du inte orolig över att inte bli uttagen med tanke på den knappa speltiden under vårsäsongen i Serie A?

- Om man ser till speltiden, så har jag inte spelat så jättemycket under det senaste halvåret, men om man inte har spelat, så mycket får man hålla igång vid sidan av och vara i bra fysisk form även om man inte får spela matcherna. Det har Janne också pratat mycket om. Jag har även försökt att hålla mig i fas mycket nu under de senaste månaderna, även om jag inte spelat matcher. Skadan i ryggen var heller inte så farlig under senaste samlingen, då det var ett tag till trupputtagningen. Jag hade kanske en vecka, tio dagar innan jag tränade fullt med laget igen. Jag har aldrig riktigt känt några tvivel över att det inte skulle går, säger han.

Hur ser du på konkurrensen om VM-platsen mellan dig och Johan Larsson?

- Det är klart att Johan är en bra spelare, sedan är kanske Lustig nummer ett och jag har varit nummer 2 bakom Lustig. Under Jannes tid som förbundskapten, så har jag dock varit med på alla samlingar och varit nummer två bakom Lustig. Sedan har de kallat in honom om jag eller Lustig varit skadade. Däremot har det varit lite nervöst eftersom att jag inte spelat så mycket och Johan har gjort det bra i Bröndby. Det är klart att det alltid finns en liten oro och Johan är en riktigt duktig spelare, säger han.

Vad tror du dina chanser till speltid i VM?

- Jag vet att Lustig är före mig, men det kan komma skador eller avstängningar och plötsligt får du chansen och då måste du vara redo. Det känner jag också att jag varit i kvalet, i gruppen och playoffen när Lustig inte kunnat spela. Då har jag hoppat in och gjort det väldigt bra. Sedan är det alltid så att man vill spela under VM. Även om Lustig är före mig, så kommer jag att göra allt för att få speltid, säger han.