Kroatiens förbundskapten: "Inte nervös över Kane"

Kroatien gick obesegrat genom gruppspelet efter tre raka segrar mot Nigeria, Argentina och Island för att därefter besegra Danmark i åttondelsfinal efter straffläggning. I går kväll blev det en ny rysare med straffläggning mot Ryssland och till slut avancemang till VM-semifinal mot England på onsdag i Ryssland.

Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalic räds däremot inte mötet med engelske stjärnan Harry Kane, som stod för fem mål i gruppspelet och ett i åttondelsfinalen mot Colombia.

- Harry Kane är en toppmålskytt i VM. Det blir svårt att stoppa honom, men Dejan Lovren känner till honom bra från Premier League och jag är inte nervös över det, säger förbundskaptenen enligt Fifa.com

- Vi vet även om att vi har ett bra försvar. All credd till Kane, men vi har stoppat Messi och Eriksen och jag hoppas även att vi stoppar Kane på samma sätt, fortsätter han.

Kroatien ställs klockan 20.00 på onsdag mot England och matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.