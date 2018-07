Kroatiske försvarsstjärnan kan missa VM-semifinalen: "Har lite problem"

Atlético Madrids kroatiske försvarare Sime Vrsaljko, 26, spelade i lördags kväll från start för Kroatien i kvartsfinalen mot Ryssland, men blev i förlängningen utbytt med en knäskada och fick från bänken se landslaget ta sig vidare till semifinal efter straffläggning.

Nu bekräftar Kroatiens förbundskapten Zlatko Dalic att han är osäker till spel i tisdagens semfinal mot England.

- Han har lite problem, men vi står samtidigt inför en enormt stor match. Vi behöver alla spelare tillgängliga, men spelarna på planen måste också vara i perfekt form, säger förbundskaptenen under dagens presskonferens.

Matchen mellan England och Kroatien börjar klockan 20.00 på onsdag och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.