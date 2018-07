Lovren ilsknade till på planstormarna: "Önskar att jag hade kunnat kasta iväg honom från arenan"

Det var drygt fem minuter in i den andra halvleken i VM-finalen mellan Frankrike och Kroatien som fyra personer tog sig in på planen, mitt under ett kroatiskt anfall. Incidenten ledde till ett avbrott i spelet, tills dess att säkerhetsvakter fört personerna av planen.

Kroatiens Dejan Lovren var märkbart irriterad och försökte hjälpa till och få planstormarna av planen.

- Jag var riktigt arg för att vi spelade på ett bra sätt i det ögonblicket, säger Lovren enligt AP.

- Vi hade spelat bra fotboll och så kom avbrottet. Jag tappade bara mitt huvud och jag tog tag i killen och jag önskar att jag hade kunnat kasta iväg honom från arenan.

Kort efter händelsen gick den feministiska aktivistgruppen Pussy Riot ut på bland annat sin Facebook-sida och tog ansvar för planstormningen. Gruppen har tidigare gripits i samband med olika ordningsstörningar.

Pussy Riot listade flera krav på presidenten Vladimir Putin, som satt på läktaren, i sitt meddelande. Bland annat att Putin ska släppa alla politiska fångar fria, att sluta med illegala arresteringar vid demonstrationer, sluta fabricera rättsfall och tillåta politisk konkurrens i landet.