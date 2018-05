Will Smith och Nicky Jam gör den officiella VM-låten för mästerskapet i Ryssland, en låt vid namn "Live it up".

Sedan tidigare står det klart att Gyllene Tider och Linnea Henriksson gör SvFF:s officiella VM-låt. Den går att lyssna på här.

