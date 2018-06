Maradona fick läkarvård - men ger själv lugnande besked: "Uppsökte inte sjukhus"

Argentina har inlett VM svajigt men lyckades tillslut ta sig vidare från gruppspelet. Efter att ha legat sist i gruppen inför den avslutande omgången lyckades laget vinna mot Nigeria med 2-1 samtidigt som Island inte lyckades besegra Kroatien. Detta innebar avancemang till åttondelsfinal där laget ställs mot Frankrike.

På plats för att se den avslutande matchen mot Nigeria, där mittbacken Marcos Rojo avgjorde i slutminuterna, fanns legendaren Diego Maradona. Hans humör verkade svänga en del under matchen och under en sekvens i första halvlek sågs han sova på läktaren för att sedan fira vilt när Rojo tryckte in segermålet på volley.

Efter matchen kom dock oroväckande uppgifter om att Maradona fått föras till sjukhus, vilket sedermera dementerades. Enligt den argentinska tidningen La Nacion ska argentinaren istället ha fått vård inne på arenan för sitt låga blodtryck, men kunde efter matchen lämna på egen hand.

På sin Instagram skriver Maradona:

”Jag vill berätta att jag mår bra och att jag inte uppsökt sjukhus. Under matchen mot Nigeria hade jag ont i nacken och led av blodtrycksfall. En läkare undersökte mig och rekommenderade mig att gå hem. Men hur skulle jag kunna lämna en match som gällde precis allt? Jag skickar en kyss till alla och tackar för stödet. Ursäkta att jag skrämdes, det finns fortfarande mycket Diego kvar”.