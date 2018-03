Mbappé och Pogba bakom segern mot VM-värdlandet

Frankrike ställde under tisdagskvällen upp med ett stjärnrikt lag i träningsmatchen mot sommarens VM-världland Ryssland på Saint Petersburg Stadium i Ryssland. Det visade sig vara ett lyckosamt drag, då det var just två av landslagets största stjärnor - Kylian Mbappé och Paul Pogba - som låg bakom lagets seger.

Paris Saint-Germain-anfallaren Kylian Mbappé gav i den 40:e minuten Frankrike ledningen till 1-0, framspelad av just Pogba. Därefter klev Pogba in i målprotokollet i andra halvlek till 2-0, medan Mbappé avslutade tillställningen med att i den 83:e minuten rulla in 3-1.

Krasnodars Fedor Smolov stod för Rysslands tröstmål i andra halvlek.