Mbappé är 19 år och sex månader gammal, medan Pelé var 17 år och åtta månader gammal när han målade mot Sverige.

Enligt förre storspelaren Gary Lineker, nu tv-profil, är Mbappé den förste tonåringen att göra mål i två olika matcher i ett VM sedan Michael Owen 1998.

1958 - Kylian Mbappé 🇫🇷 (19 years & 6 months) is the youngest player to score at least two goals in a World Cup game since Pelé 🇧🇷 v Sweden in 1958 (17 years & 8 months). Shivers. #FRARG #WorldCup pic.twitter.com/51N8RSGs6K

