Nästan hela Island såg skrällen mot Argentina - endast 0,4 procent missade matchen

Island premiärspelade i lördags mot Argentina i VM i Ryssland. Laget släppte tidigt in ett mål efter skott utifrån av Sergio Agüero, men kvitterade till 1-1 genom tidigare Helsingborg-anfallaren Alfred Finnbogason, vilket stod sig matchen ut.

Island meddelade i dag, via landslagets Twitter-konto, att hela 99,6 procent, av alla som kollade på tv under matchen, följde premiärmatchen med hänvisning till isländska tv-bolaget RÙV Sport.

Då var Finnbogason snabb med att uppmärksamma de anmärkningsvärda siffrorna.

"De andra 0,4 procenten var på planen", skriver anfallaren på sitt Twitter-konto.

Island har en befolkning på drygt 330 000 invånare.

The other 0,4% was on the pitch! pic.twitter.com/FNtzRKTlrp

99,6% of all people in Iceland watching TV during #ARGISL at @FIFAWorldCup were watching the match. That is some statistic. #fyririsland https://t.co/w8WNGpDoi9