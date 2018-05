Officiellt: Brasilianske stjärnan missar VM efter knäskada

Brasiliens förbundskapten Tite får tänka om vad gäller högerbacksplatsen i VM. Dani Alves, till vardags i Paris-Saint-Germain, tvingas nämligen kasta in handduken på grund av den knäskada han ådrog sig i den franska cupfinalen.

På sin hemsida skriver det brasilianska förbundet att man efter undersökningar genomförda av landslagsläkaren Rodrigo Lasmar, konstaterat att det rör sig om en knäskada som kräver operation – och att VM-spel därmed är uteslutet.

Alves skada tillkom under slutminuterna i lagets 2-0-seger. PSG-stjärnan var under det sydamerikanska VM-kvalet given i landslagets startelva. Brasilien vann kvalet i överlägsen stil före Uruguay efter 12 segrar på 18 matcher.