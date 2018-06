Polisernas jakt på svenska träningen: "Vi hittade ingen i skogen"

På tisdagen landade Sverige i Gelendzjik och hade några timmar senare en träning som var helt öppen för allmänheten. Annat var det på onsdagen. Media fick lov att titta under de första 15 minuterna, men sedan bommade landslaget igen. Under de första 15 minuterna gick säkerhetsansvarige Janne Gustavsson runt och pratade med flera av de ungefär 50 vakterna och poliserna som var på plats med ett enda mål: att se till så att ingen smygtittade in på den stängda träningen.



När träningen stängde stod bland annat en av vakterna med en kikare och spanade upp på ett högt lägenhetshus, och runt hela planen, längs skog och staket stod folk placerade för att ha koll på eventuella inkräktare.



- Det är fler poliser här i dag än vad det var i går. Vakterna ska hålla koll på husen runt om, om det står någon i fönstren eller så, säger Janne Gustavsson strax efter att han varit och kollat vid skogen.



- Vi hittade ingen i skogen, säger han.



Är det svårt att ha full koll?

- Ja, England har till exempel sin träningsplan ute i ingenstans, vid en militärbas där det inte finns någon insyn, det är alternativet. Vi gör vårt bästa och vakter och poliser lyssnar på vad vi säger. Det finns inget som är hundraprocentigt men vi visar i alla fall att vi gör något. Vakterna har sagt att om jag ser något så går vi dit och tittar.



Vad skulle ni göra om ni ser någon som står i ett lägenhetsfönster och tittar?

- Då skulle jag berätta det för vakterna här och så får man gå upp dit och kolla om den som är i lägenheten har rätt att vara där.



Samtidigt som Janne Gustavsson berättar om säkerheten så står det faktiskt ett gäng byggnadsarbetare uppe på en hög ställning och tittar ner på träningen.



- Jag utgår från att det är folk som jobbar där uppe. Det är ju stort för folket här att vi tränar här, det är bara att se hur trycket var i går när Granqvist och Claesson tränade.



Hur många vakter är det här?

- Det är många men jag har inte siffran. Ungefär 50. Men jag tror ingen kommer att berätta det för dig eller mig hur många man har här och det är av vissa anledningar. Men min bedömning är att det är klart fler än 20, men jag har inte sett 100 i alla fall.



Var står alla?

- Inne i skogen, längs staketet och runt om.



Var det oväntat att det skulle bli sådant tryck runt Granqvist på den öppna träningen?

- Vi förstod det. Han är populär i regionen, har varit här länge och är lagkapten. Samma med Viktor Claesson. Det var ju väldigt mycket barn och är man rädd för att någon ska göra sig illa. Men vi såg ingen som gjorde sig illa, kanske att någon var ledsen för att man inte fick autograf. Men det var väldigt många så det gick inte att tillfredsställa alla. Men det var roligt, men lite överraskande, det var ju väldigt många och alla var väldigt engagerade.