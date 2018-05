Portugals slutgiltiga VM-trupp - Barça-duo klarade inte gallringen

Portugal har bantat ner sin VM-trupp från 35 till slutgiltiga 23 spelare. Bland de spelare som försvann i gallringen finns Lazios Nani, Wolverhamptons stjärnskott Ruben Neves, Barcelona-duon André Gomes och Nelson Semedo samt Eder, som avgjorde EM-finalen 2016 i förlängningen.

Portugals VM-trupp:

Målvakter: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe SK), Rui Patricio (Sporting).

Backar: Bruno Alves (Rangers), Cedric (Southampton), Jose Fonte (Dalian Aerbin), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo (Porto), Ruben Dias (Benfica).

Mittfältare: Adrien Silva (Leicester), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), William (Sporting), Manuel Fernandes.

Anfallare: Andre Silva (Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).

Estes são os nossos convocados para o Mundial! #ConquistaOSonho



This is our @FIFAWorldCup squad! #ConquerYourDream pic.twitter.com/0c1liMqG1U