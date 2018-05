Liverpools egyptiske stjärna Mohamed Salah föll illa på sin ena axel efter en duell med Sergio Ramos i gårdagens finalförlust mot Real Madrid i Champions League. Han fördes därefter till sjukhus för röntgen, samtidigt som Egyptens fotbollslandslag meddelade på Twitter att det ser positivt ut för Salah i förhållande till sommarens VM i Ryssland.

Nu meddelar Salah på sitt Twitter-konto att han kommer att åka till Ryssland.

"Det var en tuff natt, men jag är en fighter. Trots oddsen, så är jag övertygad om att jag kommer att vara i Ryssland och göra er alla stolta. Er kärlek och support kommer att ge mig den styrka jag behöver", skriver han på Twitter.

Mohamed Salah var under den gångna säsongen en stor del i Liverpools framgång i Premier League och i Champions League. Han stod totalt för 44 mål på 52 matcher för Liverpool i alla turneringar.

Egypten ställs mot Uruguay, Ryssland och Saudiarabien i VM-gruppspelet och premiär spelar den 15 juni mot Uruguay på Ekaterinburg Arena.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e