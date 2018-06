Sampaoli: "Vet hur man ska övervinna svåra stunder"

Argentina kryssade i premiären mot Island, föll med 3-0 mot Kroatien och klarade sig med minsta marginal vidare till åttondelsfinal efter 2-1 mot Nigeria i sista gruppspelsmatchen i Ryssland. Landslaget och förbundskaptenen Jorge Sampaoli blev redan efter krysset mot Island hårt kritiserat av supportrar och medier, som är missnöjda med insatserna i VM.

Sampaoli hymlar inte om att det argentinska laget sitter i en svår sits, men är trots det hoppfull inför lördagens åttondeslfinal mot Frankrike på Kazan Arena.

- Vi har fullt förtroende för vårt lag. Argentina är starkt mentalt och det kommer att innebära att vi går in i matchen med stort engagemang. Ni kommer se ett lag som har stor motivation att vinna matchen, säger förbundskaptenen enligt BT Sport.

- Vi vet hur man ska övervinna de svåra stunder som dyker upp under den här typen av turneringar. Vad som än händer, så kommer vi att fortsätta slåss, fortsätter han.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.