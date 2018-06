Saudiarabiens dramatiska resa: Flygplanet fattade eld

Saudiarabien föll i torsdags i sommarens världsmästerskaps första match med 5-0 mot värdlandet Ryssland i Moskva. I dag flög landslaget vidare mot Rostov för spel mot Uruguay på onsdag i landslagets andra gruppspelsmatch, men fick vara med om en otäck upplevelse på resan dit, enligt engelska tidningen Daily Mirror.

När flygplanet var i luften och på väg ner, så syntes det eldflammor från en motor vid en vinge på flygplanet, vilket ska ha orsakats av ett tekniskt fel i en motor.

"Det saudiarabiska fotbollsförbundet vill försäkra alla om att alla medlemmar i uppdrag för landslaget är i säkerhet efter ett mindre tekniskt fel i en motor. Planet landade för ett par minuter sedan i Rostov på Don Airport", meddelade det saudiarabiska fotbollsförbundet på Twitter.

Saudiarabiens landslag landade därmed i trygghet och fördes vidare till ett hotell. Saudiarabien ställs på onsdag mot Uruguay på Rostov Arena.

📄| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.