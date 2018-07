Sky: Engelske anfallaren kan missa kvartsfinalen

Enligt uppgifter till såväl Sky Sports som The Telegraph är Jamie Vardys kvartsfinal hotad av en skada. Anfallaren skulle, enligt uppgifterna, ha tagit en av straffarna i gårdagens åttondelsfinal mot Colombia, men tvingades avstå.

Enligt både Sky och Telegraph ska det röra sig om en ljumskskada för spelaren. Hur länge han blir borta är ännu inte känt, men båda skriver att han troligtvis inte är redo för spel mot Sverige.

Vardy har spelat i två av Englands hittills fyra matcher i VM.

SKY SOURCES: Jamie Vardy has injection for groin strain and is doubtful for England’s quarter-final against Sweden on Saturday. #SSN pic.twitter.com/1VfXIeNB01