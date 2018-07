Southgate: "Vi är ett av de mest oerfarna lagen i VM"

England besegrade i lördags eftermiddag Sverige i kvartsfinalen med 2-0 och blev därmed klart för semifinal mot Kroatien, som besegrade Ryssland efter straffar, i VM i Ryssland. Englands förbundskapten Gareth Southgate vill inte lägga extra press på sina spelare, då han anser att han basar över ett av de mest oerfarna lagen i turneringen.

- Vi njuter av vår resa, vi njuter av vår fotboll och att vi är ett av de yngsta och mest oerfarna lagen i turneringen. Vi vet inte hur långt vi kan gå, säger förbundskaptenen under en presskonferens inför semifinalen.

Southgate meddelade även att alla hans spelare är tillgängliga för spel mot Kroatien, däribland Tottenham-stjärnan Dele Alli, som tidigare var hämmad av en skada, men även Leicester-anfallaren Jamie Vardy, som tidigare också var skadad.

- Vi har alla spelare tillgängliga. Vi har nästan haft alla spelare tillgängliga på varje träningspass. Det är därmed ett stort erkännande för vårt sätt att arbeta med vårt fysiska program och för vårt medicinska team, säger han.

Matchen mellan England och Kroatien börjar klockan 20.00 på onsdag och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.