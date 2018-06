SPELARBETYG: Duo bäst i Sveriges VM-premiär - Forsberg sågas

5 - Mästerlig

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Viktor Claesson

Ville mycket och sprang och slet över stora ytor. Vann mycket boll. Bra fysik och genombrottskraft. Använde just kraft och vilja när han fixade Sveriges straff som avgjorde matchen. Hade också en farlig nick i slutet av första halvlek.

Andreas Granqvist

Sveriges ledare och pådrivare. En vilja som smittar av sig. När laget inledde svagt så var det Granen som efter 13 minuter tog tag i det och drev upp ett anfall på egen hand. Bra i anfallsspelet med egna initiativ och några bra passningar. Inte lika felfri i defensiven som vi är vana vid. Slarvade med ett uppspel så att Sydkorea ställde om och det blev en farlig kontring, och tappade i andra halvlek boll nere vid kortlinjen.

Pontus Jansson

Fick chansen från start när Victor Nilsson Lindelöf blev sjuk och det gick inte att se att det var första matchen i skarpt läge som han startade. Var lugn och trygg. Stark i duellerna och spelade enkelt.

Albin Ekdal

UT 71. Ville ha boll och han var delaktig. Vågade kliva fram, ta tag i bollen och fördela. Lugn och smart. Viktig på det centrala mittfältet.

Sebastian Larsson

UT 81. Pådrivare och viljestark. Sprang mycket, vann dueller och gav sig aldrig. Vann tillsammans med Ekdal kampen på det centrala mittfältet.

Ola Toivonen

UT 76. Hade en bra nick på en frispark från Sebastian Larsson. Bra i det felvända spelet, tog in uppspel och fördelade. Bra arbetsinsats.

Robin Olsen

Sattes inte på några prov och Sydkorea hade inte ett enda skott på mål. Tre avslut som gick utanför och då var Olsen med på noterna.

Mikael Lustig

La stor vikt på defensiven och det gjorde han okej. Inte lika vass i offensiven som vi tidigare har sett. Såg ibland stressad ut när han hade bollen.

Marcus Berg

Hade de stora chanserna men fick inte till det. Fick en superchans efter 21 minuter då han blev helt fri men avslutade svagt. Fick sedan en bra chans till efter en hörna men där en koreansk försvarare slängde sig och täckte. Sedan en bra boll från Granqvist, medtag på bröstet, fri men med dålig vinkel och avslut utanför. Bra att komma till lägena men måste bli vassare i avsluten. Slet mycket på topp och gjorde en bra arbetsinsats. Bättre i spelet än på ett tag och skapade några chanser på egen hand. Svag tvåa.

Emil Forsberg

Hade svårt att leva upp till de höga förväntningarna. Hotade inget framåt och blev inte spelaren som låste upp Sydkorea. Sökte konstiga avslut och tappade en del boll. Har mer i sig och gick inte att känna igen.

Ludwig Augustinsson

Hade det tufft på vänsterkanten och hängde inte med. Brukar vara bra i offensiven och i spelet med fötterna, men kom mot Sydkorea inte med i offensiven tillräckligt mycket och såg ofta stressad ut med bollen och slog bort en del.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Oscar Hiljemark (IN 71), Isaac Kiese Thelin (IN 76), Gustav Svensson (IN 81)