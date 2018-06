Janne Anderssons svenska landslag besegrade under måndagseftermiddagen Sydkorea med 1-0 efter straffmål av Andreas Granqvist i andra halvlek. Det var något nytt för ett svenskt landslag, som därmed bärgade första premiärsegern i VM sedan 1958.

Sverige vann senast en premiärmatch i ett världsmästerskap mot Mexiko i hemma-VM 1958 med 3-0. I de senaste sju VM-premiärerna har det blivit fem kryss och två förluster, varav senast kryss mot Trinidad & Tobago i Tyskland 2006.

I dag bröt däremot det svenska landslaget den bittra trenden.

