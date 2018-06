Sveriges gruppmotståndare straffas av Fifa

Mexikos förbund ska nu betala böter på 10 000 dollar (närmare 90 000 kronor).

Det var i matchen mot Tyskland som supportrar till Mexiko ska ha skrikit "puto", ett ord som enligt Washington Post kan betyda flera olika saker men som i det här sammanhanget ses som en nedsättande beskrivning av en homosexuell man.

Det mexikanska förbundet har vid upprepade tillfällen de senaste åren bötfällts av Fifa på grund av den homofobiska yttringen.

Landslaget har uppmanat sina supportrar att sluta skrika ordet på läktarna.

- Vi vill att supportrarna ska stötta oss på ett annat sätt, sa mittfältaren Marco Fabian på en presskonferens under onsdagen.

