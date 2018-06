Sveriges VM-motståndare föll bakom stängda dörrar: "Inga större överraskningar"

Sveriges ställs i nästa vecka mot Sydkorea i premiären i VM i Ryssland. Sydkorea planerade i dag ett sista genrep mot Senegal, men tillät varken media eller åskådare att närvara vid matchen på Das.Goldberg-Stadion i Salzburg, Österrike.

Sveriges scout Lasse Jacobsson, som planerade att analysera mötet, hade därmed svårt att få information om matchen, då han heller inte fick se den, men fick i varje fall fram landslagets startelva i matchen.

- Jag har fått fram startelvan och den taktiska formationen via några kontakter. Sydkorea ställde upp med en 4–4–2-uppställning och både Heung-Min Son (Tottenham) och Lee Jae-Sung (Jaenbuk Motors) spelade från start, säger Jacobsson till Aftonbladet.

- I övrigt var det inga större överraskningar för mig i startelvan så jag vet inte vad han (förbundskapten Shin Tae-Yong) vill dölja eller hålla hemligt egentligen, fortsätter han till tidningen.

Enligt den senegalesiske journalisten Adama Ndione, så förlorade Sydkorea matchen med 0-2. Han hade, enligt Aftonbladet, en "kontakt" inne på arenan. Första målet var ett självmål och därefter utökade Moussa Konaté till 2-0 på straff.

Update of #Senegal' s friendly matches / Rappel de nos matchs amicaux:



March / Mars:

Ouzbekistan vs Senegal 1-1



May / Mai:

Bosnia vs Senegal 0-0

Luxembourg vs Senegal 0-0



June / Juin:

Croatia vs Senegal 2-1

Senegal-Coree du Sud 2-0#SunuMondial2018#Russia2018WorldCup pic.twitter.com/btbcSzf0IY