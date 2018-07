Brasiliens fixstjärna Neymar har under sommarens världsmästerskap stött på hård kritik för att lägga sig lätt i fysiska dueller under turneringen. Den schweiziska tv-kanalen RTS släppte dessutom i dag en statistik på att Neymar spenderat sammanlagt 14 minuter på marken i VM, men också att han fått ta emot flest tacklingar i mästerskapet.

Nu tar belgiske anfallsstjärnan Romelu Lukaku stjärnan i försvar inför fredagens kvartsfinalmöte mellan landslagen i Ryssland.

- Inte för mig, han är inte en skådespelare. Spelarna som har ställts mot honom har varit tuffa. Jag tror att han kommer att bli den bästa spelaren i världen i framtiden och jag är väldigt glad över att ställas mot honom en andra gång, säger Lukaku enligt den engelska tidningen Daily Mail.

Belgien ställs klockan 20.00 på fredag mot Belgien i VM-kvartsfinalen. Matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.