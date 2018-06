Sydkorea kom tillslut trea i Sveriges grupp efter att laget under onsdagen överraskande slog Tyskland med 2-0. Dessförinnan hade laget dock förlorat både mot Sverige med 1-0 och mot Mexiko med 2-1.

Under torsdagen kommer uppgifter från sydkoreanska medier om att fotbollsförbundet i landet inte förlänger avtalet med den nuvarande förbundskaptenen Shin Tae-yong.

