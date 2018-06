Den regerande världsmästaren fick lämna VM redan i gruppspelet, efter två förluster på tre matcher. Spelarna fick utstå stark kritik - och i diverse tidningar pekades Mesut Özil ut som spelaren som hade underpresterat allra mest.

Den tyske journalisten Raphael Honigstein skrev att Özil utsattes för rasistiska kommentarer efter Tysklands VM-uttåg.

När Fifa nu har summerat gruppspelet visar det sig att Özil faktiskt har skapat flest målchanser på egen hand från öppet spel.

No other player has created more chances at this World Cup as @MesutOzil1088



Still he is the reason why Germany are out?



Some experts need to start working...