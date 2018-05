Trots långa skadeperioden - Neuer med i Tysklands preliminära VM-trupp

Joachim Löw tog i dag ut 27 namn i sin preliminära trupp, som ska bantas till 23 namn innan turneringens start. Löw väljer att plocka med fyra målvakter i den preliminära truppen, som ska bli tre till turneringen.

En av de stora samtalspunkterna i Tyskland inför trupputtagningen är Manuel Neuers vara eller inte vara i truppen. Neuer är lagkapten för landslaget, men har varit fotskadad och inte spelat en enda match sedan i höstas. Nu är han dock med tillsammans med Marc-André Ter Stegen, Bernd Leno och Kevin Trapp.

En av överraskningarna är Nils Pedersen, som gjorde en stark säsong med Freiburg i Bundesliga. Två som inte finns med är Sandro Wagner i Bayern München och Borussia Dortmunds Mario Götze, som avgjorde VM-finalen 2014.

Tyskland spelar i samma grupp som Sverige, som man möter i den andra gruppspelsmatchen. I gruppen finns även Sydkorea och Mexiko.

Se hela truppen här nedan.

Here it is! 📋 The provisional #DieMannschaft squad for the 2018 #WorldCup! 🇩🇪🏆 #ZSMMN pic.twitter.com/7HxNQaeU8s