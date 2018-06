Tyskland ställs i morgon mot Sverige i den andra gruppspelsomgången i grupp F. Tidigare i dag gick den tyske förbundskaptenen Joachim Löw ut med att mittbacksstjärnan Mats Hummels inte ser ut att komma till spel mot Sverige.

- Hummels kommer antagligen inte att spela. Han gjorde sig illa i nacken i går, en kota. Det hade inte blivit bättre vid lunch och han kan inte träna. Sådan här brukar inte bli bättre över en natt. Vi behöver någon som är bra i luftspelet där. Så Hummels lär inte spela, sade Löw.

Hummels själv verkar dock inte ha gett upp spel mot Sverige. Bayern München-backen skriver från sitt twitterkonto:

"Har fortfarande hopp inför i morgon, du vill helt enkelt inte tvingas sitta bredvid och titta på en så viktig match..."

Tidigare i dag gav Roger Sandberg, som scoutat Tyskland för det svenska landslaget, sin syn på möjliga ersättare i den tyska backlinjen om Hummels inte kommer till spel:

- Det är väl framför allt två och det är Chelseas Rüdiger och Süle som spelar i Bayern München. Det mesta talar väl för att det är Süle som spelar eftersom han är van vid att spela med Boateng (spelar också i Bayern München), och han har också ofta varit deras tredje alternativ, sade Sandberg till Fotbollskanalen.

Still having some hope for tomorrow, you simply don’t want to have to watch such an important game...