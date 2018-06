TV: Guardado: "Vårt mål var inte vinst över Tyskland - vi kom för mer"

Mexikos fartfyllda fotboll fick nog många att höja på öbonbrynen. De besegrade de regerande världsmästarna Tyskland som såg skakat ut.

- Vår vinst över Tyskland gjorde oss starkare, både fysiskt och mentalt, sa Guardado.

Mexikanarna är fyllda av självförtroende och hade lovat varandra innan turneringen att göra något speciellt under mästerskapet. Och den bollen har de redan efter en match satt i rullning.

- Vi är väldigt avslappnade angående vår grupp. Vårt mål var inte att vinna över Tyskland utan att komma till VM för mer, säger Guardado.

Mexiko hyllades världen över för sin insats mot Tyskland och många tyckte att de var i klass med rivaler som Brasilien och Argentina.

- Vi är ödmjuka inför lovorden men vi får inte luta oss tillbaka på dem. Vi måste fortsätta ha foten mot gaspedalen och blicka framåt inför nästa match, säger förbundskaptenen Juan Carlos Osorio, på presskonferensen.

Mexiko möter Sydkorea under lördagen med avspark kl. 17.00. Matchen sänds på TV4 och kan streamas på C More.