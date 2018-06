TV: JUST NU: Costa ger Spanien ledningen med "turligt" mål

Spanien tryckte i första halvlek på mot Irans mål, men hade svårt att skapa riktigt farliga målchanser. David Silva hotade i första halvlek med en frispark, via muren, som Alireza Beiranvand plockade in, men var även strax före halvtid nära att bli målskytt.

Silva tog sig förbi ett par spelare och in i straffområdet, men sköt via en iransk försvarare en bit utanför mål.

I andra halvlek lade Spanien i en extra växel framåt, där Lucas Vazquez först hotade med ett farligt avslut före Diego Costa höll sig framme i den 54:e minuten och gav laget ledningen i matchen till 1-0. Andres Iniesta fick med sig bollen på offensiv planhalva och satte fram bollen till Costa i straffområdet, som vände runt och fick se backen Ramin Rezaeian skjuta bollen på anfallarens ben och in i eget mål.

Se Costas mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Ezatollahi, Pouraliganji - Ansarifard, Ebrahimi, Hajsafi, Hosseini - Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri.

Spanien: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Iniesta - Silva, Isco, Vazquez - Costa.

Matchen börjar klockan 20.00 och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.