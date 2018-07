Danmark rivstartade matchen i den första minuten, då Mathias Zanka Jörgensen tråcklade in bollen i mål bakom Kroatiens målvakt Danijel Subasic som stod för en jättetavla, då bollen rullade in under honom och i mål.

Men Kroatien vände snabbt igen. Efter kalabalik i Danmarks straffområde, så rensade Henrik Daalsgard i den fjärde minuten bollen rakt upp i ansiktet på Anders Christensen, vilket gjorde att Mario Mandzukic kunde kvittera från nära håll till 1-1.

Se 1-1-målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Kroatien: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic.

Danmark: Schmeichel, Kjaer, Knudsen, Christensen, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Jörgensen, Dalsgaard, Poulsen, Cornelius.

Matchen börjar klockan 20.00 och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.