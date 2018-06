TV: JUST NU: Polen tar ledningen - Japan på väg ut ur VM

Japan inledde matchen i högt tempo och tryckte i första halvlek på för ett ledningsmål. Laget lyckades däremot inte skapa riktigt heta målchanser, vilket Polen stod för i stället.

I den 32:e minuten var Kamil Grosicki nära att nicka Polen till ledning, då han pressade japanske målvakten Eiji Kawashima till en jätteräddning i stolpen.

I andra halvlek fick till slut Polen hål på Kawashima i Japans mål. Jan Bednarek slog till på volley efter frispark utifrån och sköt Polen till ledning i matchen. I och med att laget hamnade i underläge, så är Japan placerat på tredjeplats efter Senegal och Colombia i gruppen.

Startelvor:

Japan: Kawashima - Sakai, Yoshida, Makino, Sakai - Yamaguchi, Shibasaki - Usami, Okazaki, Nagatomo, Muto.

Polen: Fabianski - Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejcyk - Krychowiak, Goralski - Kurzawam Zielinski, Grosicki - Lewandowski.

Matchen började klockan 16.00 och sänds i Sportkanalen, C More Live och streamat på C More.