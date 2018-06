TV: JUST NU: Suarez ger Uruguay ledningen - nära VM-slutspel

Uruguay inledde matchen starkt och tryckte på mot Saudiarabiens mål. I den 23:e minuten fick laget utdelning efter hörna, där Luis Suarez dök upp och gav laget ledningen till 1-0. Han blev därmed historisk som ende uruguayan att bli målskytt i tre olika VM-turneringar.

Se målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Uruguay: Muslera - Varela, Giménez, Godín, Cáceres - Sánchez, Bentancur, Vecino, C. Rodríguez - Cavani, Suárez.

Saudiarabien: Al-Owais - Hawsawi, Al-Bulayhi, Al-Burayk, Al-Shahrani - Al-Faraj, Bahbir, Ateef, Al-Jassam - Al-Dawsari, Al-Muwallad.

Matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.