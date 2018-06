TV: Lasses VM-minnen: "Svennis sorti som engelsk förbundskapten"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

VM 2006 slutade som EM 2004 för England - med strafförlust mot Portugal.

- Därmed "thank you and goodbye" till Sven-Göran Eriksson som förbundskapten för England, säger Lasse Granqvist.