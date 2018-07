TV: Modric: ”Danmark har fantastiska individuella spelare”

Under söndagen möts Kroatien och Danmark i åttondelsfinal i VM. Kroatien slutade etta i sin grupp och går in som favorit mot Danmark, som tog sig vidare efter en andraplacering.

Luka Modric är en av Kroatiens stora stjärnor och fick mycket beröm i gruppspelet. I nationens första match mot Nigeria målade Real Madrid-mittfältaren på straff och i 3-0-vinsten mot Argentina svarade han ett magiskt mål när han lossade bössan från distans.

- Vi har gjort det fantastiskt hittills och vi har potential att ta oss ännu längre, det tycker vi alla. Jag tror att vi kommer visa det imorgon, även om det är en tuff match. Vårt självförtroende är på topp, säger mittfältaren inför mötet med Sveriges grannation.

- Vår prestation i gruppspelet var fantastisk men det har vi lagt bakom oss nu. Vi tar med oss det positiva därifrån för att bygga upp vårt självförtroende inför framtiden. Vi har kapaciteten och alla rätta ingredienser för att ta oss vidare.

Danmark har haft ett lite mer trubbigt gruppspel och tog sig vidare efter en seger och två oavgjorda matcher. Modric tror dock på en tuff match mot Danmark.

- De har inte förlorat på väldigt länge vilket visar vilken kvalité de har. De är snabba och fysiskt starka. Dessutom har de fantastiska individuella spelare som Eriksen och Sisto. De är ett jobbigt lag att möta, säger han.

Kroatiens möte med Danmark visas i TV4, C More och kan streamas via cmore.se. Avspark klockan 20:00 på söndag kväll.