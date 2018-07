TV: Otroliga starten gav VM-rekord: "Väldigt rolig match"

Mathias Zanka Jörgensen rullade in 1-0 för Danmark i åttondelsfinalen mot Kroatien redan i den första minuten, efter en kaosartad situation inne i straffområdet. Efter tre och en halv minut kvitterade sedan Kroatien till 1-1, efter att Danmark rensat bollen i huvudet på Anders Christensen varpå Mario Mandzukic kunde näta från nära håll.

- Maximalt flyt för Kroatien att bollen kom till honom (Mandzukic), säger experten Alexander Axén i TV4:s studio.

Enligt statistikföretaget Gracenote innebar starten på matchen ett VM-rekord. Aldrig tidigare har båda lagen i en match gjort mål så snabbt.

Det tidigare rekordet låg på 3,47 minuter från VM 2014, enligt ESPN. Då stod det 1-1 mellan Argentina och Nigeria.

