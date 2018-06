Cristiano Ronaldo bjöd på en fullständigt magnifik insats under fredagskvällen mot Spanien. Real Madrid-stjärnan stod för samtliga tre mål i den galna 3-3-matchen - varpå det sista målet kom under matchens slutminuter på frispark.

Ronaldo har hyllats unisont efter matchen och hos portugisiska fans var så klart glädjen stor efter uppvisningen.

Men frågan är om inte den portugisiska radiokommentatorn, i klippet nedan, blev gladast av alla?

