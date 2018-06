TV: Rojo frälste Argentina med vacker volley - vidare till åttondel efter drama

Argentina var i VM-final 2014 och hade som vanligt höga förväntningar på sig inför sommarens mästerskap i Ryssland. Men turneringen har varit svår för landet som kryssade mot Island och föll med 3-0 mot Kroatien.

Landet var piskat att vinna mot Nigeria och hårt ansatte förbundskaptenen Jorge Sampaoli gjorde fem förändringar i startelvan från matchen mot Kroatien. Bland annat kom Gonzalo Higuain in istället för Sergio Agüero.

Efter ett stort drama skulle Argentina också lyckas krångla sig vidare.

Argentina tog ledningen en kvart in i matchen. Ever Banega slog en fin boll på djupet till Leo Messi. Anfallsstjärnan plockade oerhört läckert ner bollen och tryckte in den i bortre fram till 1-0.

Messi kunde också ha blivit tvåmålsskytt i den 34:e minuten, men anfallarens frispark tog i stolpen och ut.

I inledningen av den andra halvleken orsakade Javier Mascherano en straff på en hörna och då kom kvitteringen från Nigeria. Victor Moses klev fram och satte iskallt 1-1.

En kvart från slutet ville Nigeria ha ännu en straff, när Manchester United-backen Marcos Rojo fick bollen på handen. Men efter VAR-hjälp friade domaren.

- För mig är det inte straff, säger den svenske domarbasen Stefan Johannesson i C More.

- Det är ganska klart.

Fem minuter från slutet kom det förlösande målet för Argentina. Marcos Rojo slog till med en vacker volleyträff i straffområdet och satte 2-1.

Målet frälste Argentina som är vidare till åttondelsfinal som grupptvåa. Där väntar nu Frankrike.

- Vi är starkare än någonsin. Det här är vårt VM, säger Rojo.

På frågan vad som gick igenom huvudet när bollen satt säger backen:

- En massa saker. Jag sa till grabbarna häromdagen att jag skulle sätta ett mål. "Aldrig i livet sa de". Nu gjorde jag det för min familj och och min fru. De har alltid stöttat mig. De har alltid trott på mig.

För Nigeria är mästerskapet över.

Lagens startelvor:

Nigeria: Uzoho - Omeruo, Balogun, Ekong, Idowu - Etebo, Ndidi, Moses, Mikel - Musa, Iheanacho.

Argentina: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Di María, Banega, Mascherano, Pérez - Higuaín, Messi.