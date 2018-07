I sommarens världsmästerskap blev det för första gången i historien tillåtet att göra fyra byten i stället för tre i en match, men enbart om en match går till förlängning. Ryssland valde i dag att utnyttja det i förlängningen mot Spanien, då Aleksandr Jerochin i den 97:e minuten ersatte Daler Kuzjajev i värdnationens lag.

Ryssland blev därmed första landslag någonsin att göra fyra byten i en fotbollsmatch under ett världsmästerskap, samtidigt som Jerochin blev första spelare att få komma in som fjärde inhoppare i en VM-match.

Spanien utnyttjade därefter i den 104:e minuten också ytterligare ett byte, då Rodrigo Moreno ersatte Marco Asensio på landslagets mittfält.

Ryssland vann åttondelsfinalen. Matchen slutade 1-1 och gick till straffläggning, där keepern Igor Akinfejev räddade två straffar.

Se det historiska bytet i spelaren ovan.

4 - Russia are the first country in #WorldCup history with 4 substitutions in a single match. Changes. pic.twitter.com/YgN1EOQuLX