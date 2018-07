TV: Se Musleras dundertabbe

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Uruguay låg under med 1-0 inför andra halvlek.

Med timmen spelad blev det inte bättre då Uruguays målvakt, Fernando Muslera, stod för en supertabbe när han tappade in Antoine Griezmanns distansskott.

- Det är en målvaktstavla, det är en blunder, sa Åke Unger i C Mores sändning.