TV: Southgate på skojhumör om sin egen sång: "Fortsätt sjung den"

Den tidigare storspelaren Gareth Southgate har lett Englands landslag till en kvartsfinal i VM. Den spelas under lördagen, mot Sverige. Framgången har gjort att supportrar till landslaget börjat sjunga en sång om förbundskaptenen, till melodin från Atomic Kitten-låten "Whole Again".

Fansen sjunger:

"Looking back on when we first met, I cannot escape it, I cannot forget. Southgate you’re the one. You still turn me on. Football’s coming home again".

Under fredagens presskonferens inför matchen mot Sverige fick huvudpersonen själv en fråga från en brittisk journalist, om sången (som reportern kallade för "diskutabel"). Då svarade Southgate på följande sätt, med ett leende på läpparna:

- Den är inte så diskutabel som de flesta sångerna som sjöngs om mig förr i tiden. Det är inget problem med den. Den kan få fortsätta (sjungas).

Om hans popularitet i hemlandet säger Southgate:

- Man är aldrig så bra som folk säger att man är när det går bra och inte så dålig som folk säger när det går dåligt. Jag är balanserad. Jag är fokuserad på att förbereda laget inför det som är en spännande utmaning.