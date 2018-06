TV: Stora dramat - Japan klart för åttondel efter färre antal gula kort

Japan besegrade i premiären Colombia med 2-1 och spelade därefter 2-2 i andra gruppspelsmatchen mot Senegal i grupp H. Landslaget hade därmed ett avancemang i egna hände inför eftermiddagens sista gruppspelsmatch mot redan utslagna Polen på Volgograd Arena.

Japan inledde matchen i högt tempo och tryckte tidigt på för ett ledningsmål, där Leicester-forwarden Shinji Okazaki hotade i straffområdet. Trots det lyckades japanerna inte skapa någon riktigt het målchans. Det gjorde i stället Polen.

Polen var i den 32:e minuten nära att ta ledningen i matchen, då Kamil Grosicki satte pannan mot bollen i straffområdet och pressade japanske målvakten Eiji Kawashima till en jätteräddning mellan stolparna. Till slut kom däremot målet, men först i andra halvlek.

Polske mittbacken Jan Bednarek slog till på volley efter en frispark utifrån och gav Polen ledningen i matchen till 1-0. Landslaget radade därefter upp fler chanser för ytterligare ett mål, där bland annat Robert Lewandowski brände ett jätteläge från nära håll.

Samtidigt tog Colombia ledningen mot Senegal till 1-0, vilket innebar att Japan, trots underläge, var vidare till åttondelsfinal på färre gula kort (fyra stycken) än Senegal (sex stycken). Japan backade hem och höll undan för ytterligare ett baklängesmål, vilket ledde till jubelscener på planen efteråt.

- Det är lite halvsjukt att se Japan ligga under men inte vara intresserade av att anfalla, säger C Mores expert Hasse Backe.

- Det är helt otroligt, säger C Mores expert Alexander Axén.

Japan slutade därmed tvåa bakom Colombia i gruppen på fyra poäng, samma poäng som Senegal, men med färre antal gula kort. Landslagen stod nämligen för lika många gjorda mål (fyra stycken), lika många insläppta mål (fyra stycken) och spelade 2-2 i mötet mellan landslagen. Det resulterade i att fair play-regeln fick sära lagen åt i gruppen till Japans fördel, samtidigt som Senegal blev första landslag någonsin att åka ur VM på antal gula kort, enligt Reuters journalist Simon Evans Twitter-konto.

- Det är jättejobbigt (för Senegal). Man åker hellre ut på noll poäng, säger Axén.

Japan ställs därmed mot Belgien eller England i åttondelsfinal i VM i Ryssland.

Se höjdpunkterna i spelaren ovan.

Startelvor:

Japan: Kawashima - Sakai, Yoshida, Makino, Sakai - Yamaguchi, Shibasaki - Usami, Okazaki, Nagatomo, Muto.

Polen: Fabianski - Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejcyk - Krychowiak, Goralski - Kurzawam Zielinski, Grosicki - Lewandowski.

Senegal 10 mins away from being the first team ever to be eliminated from the WC on yellow cards.