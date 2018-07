Uruguays anfallsstjärna och Paris Saint-Germain-forward Edinson Cavani, 31, blev tvåmålsskytt i Uruguays åttondelsfinal mot Portugal, men tvingades i slutet av matchen linka av planen skadad. Därefter stod han över landslagets efterföljande träningspass, men var i dag tillbaka på träningsplanen igen med övriga i landslaget.

Enligt uppgifter till ESPN:s journalist Diego Munoz förväntas däremot anfallaren missa fredagens VM-kvartsfinal mot Frankrike med anledning av skadan, vilket innebär att i stället Christian Stuani ser ut att spela ihop med Luis Suarez i landslagets anfall.

I måndags gav det uruguayanska fotbollsförbundet ett positivt besked kring skadan, då förbundet meddelade att anfallaren inte har drabbats av någon muskelbristning i sin högra vad. Han kan därmed möjligen i stället vara tillbaka till en potentiell semifinal.

Uruguay ställs klockan 16.00 på fredag mot Frankrike i VM-kvartsfinal. Matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.