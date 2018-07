Uppgifter: Efter omdiskuterade videon – Kroatien sparkar landslagsscouten

Efter matchen mot Ryssland spelade Vida och landslagsscouten Ognjen Vukojevic in en filmsekvens där Vida, enligt den ryske journalisten Artur Petrosjan, sa att ”den här segern är för Ukraina”. Filmen och uttalandet är kontroversiellt på grund av det spända politiska läget mellan Ukraina och Ryssland och enligt Petrosjan ledde det till anti-kroatiska ramsor i centrala Moskva i lördags kväll.

Enligt uppgifter till sajten Telesport har nu Kroatien skickat hem chefsscouten Vukojevic. Dessutom uppger sajten att Fifa har startat en utredning kring videon och eventuella påföljder.

Efter att videon spridits kommenterade också Vida vad som sades:

- Den här segern var för Kroatien. Ingen politik. Det var ett skämt. Jag har vänner där sedan tiden i Dynamo Kiev. Jag hade inget annat i åtanke, sa han till ryska Sports.

- Jag älskar det ryska folket. Det här var bara ett skämt.

Under söndagen kom också uppgifter från Sky Sports om att Fifa varnat Vida.

Enligt Sky har Fifa utfärdat en varning till backen för kommentaren.

"Vi kan bekräfta att Fifas disciplinära kommitté har skickat en varning till spelaren Domagoj Vida för hans videoutlåtande efter matchen mellan Ryssland och Kroatien", skrev Fifa i ett uttalande enligt Sky Sports.

Det kroatiska fotbollsförbundet publicerade även ett pressmeddelande om ämnet.

"Det kroatiska fotbollsförbundet och Kroatiens A-landslag stödjer fullt ut principerna om kampen för nolltolerans i fotboll mot att blanda politik och idrott", skrev bland annat det kroatiska fotbollsförbundet i pressmeddelandet.

Tidigare under mästerskapet bötfälldes tre spelare i det schweiziska landslaget, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtstiener och Granit Xhaka på grund av en politiskt laddad målgest, den albanska dubbelhövdade örnen.

Xhaka och Shaqiri fick böta 10 000 schweizerfranc, drygt 90 000 svenska kronor, medan Lichtsteiner fick böta 5000 schweizerfranc, drygt 45 000 svenska kronor. Ingen av de tre åkte dock på någon avstängning.

Ognjen Vukojević, former #CRO NT player, now a scout for Zlatko Dalić has been relieved of his duties because of the controversial video he filmed with Domagoj Vida that prompted FIFA to conduct an investigation. @HNS_CFF added that they both apologize for their misconduct. https://t.co/kXadH33ue4