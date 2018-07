Uppgifter: Henderson frågetecken inför VM-semifinalen

Liverpools lagkapten Jordan Henderson har varit självskriven som defensiv mittfältare i det engelska lag som tagit sig till semifinal i VM. I kvartsfinalen mot Sverige spelade han från start men blev utbytt i matchens slutskede – och nu kan en skada stoppa mittfältaren från spel i semifinalen mot Kroatien.

Henderson har problem med ett knä men sajten skriver att skadan inte är alltför allvarlig. Däremot är Englands medicinska personal försiktiga med Henderson inför onsdagens VM-semifinal.

Laget tränar för första gången efter kvartsfinalvinsten mot Sverige under måndagen och möter därefter Kroatien i semifinalen på onsdag.

Du kan se mötet mellan de både europeiska länderna på TV4, C More och streama mötet via cmore.se.