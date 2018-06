Uppgifter: Hierro överväger att peta De Gea

Spanien gick vidare till åttondelsfinal som gruppetta efter en dramatisk avslutning i grupp B under måndagskvällen. Men allt är inte frid och fröjd. Det spanska laget skakades av Marocko och räddade 2-2 på stopptid. I de tre gruppspelsmatcherna har Spanien släppt in fem mål, vilket enligt spanska AS får förbundskaptenen Fernando Hierro att överväga förändringar.

Enligt tidningen så vill Hierro peta målvakten David De Gea, som bland annat stod för en tabbe mot Portugal. Förbundskaptenen ska istället vilja sätta in Athletics Kepa Arrizabalaga.

AS skriver också att Hierro funderar på att sätta backen Nacho på defensivt mittfält bredvid Sergio Busquets. Under gruppspelet har först Koke, sedan Andrés Iniesta och i går Thiago spelat på positionen.