Uppgifter: Tyskland petar Özil mot Sverige

Sverige besegrade i måndags Sydkorea i VM-premiären i Ryssland och ställs på lördag mot Tyskland i andra gruppspelsmatchen i grupp F. Tyskland föll i söndagens premiär mot Mexiko med 1-0 och gör nu, enligt Goals journalist Ronan Murphy som hänvisar till tyska Kicker, förändringar i den troliga startelvan till mötet med det svenska landslaget på Fisht Stadium.

Enligt tidningen väljer förbundskaptenen Joachim Löw att peta Arsenal-stjärnan Mesut Özil från startelvan till förmån för Marco Reus, som kliver in som offensiv innermittfältare i landslagets startelva i stället.

Özil blev hårt kritiserad för sin insats mot Mexiko, där bland annat tidigare tyske landslagsspelaren Mario Basler och tyske legendaren Lothar Matthäus uttryckte sitt missnöje med Arsenal-stjärnan.

- Özil känner sig inte bekväm i landslagströjan. Det finns inget hjärta, ingen glädje, ingen passion, sa Matthäus i tisdags till tyska Bild.

- Han har ett kroppsspåk som en död groda. Patetiskt, sa Basler till tyska Merkur.

Dessutom väljer Löw, enligt tidningen, att ersätta Sami Khedira med Ilkay Gündogan och vänsterbacken Marvin Plattenhardt med Jonas Hector, som är tillbaka efter sjukdom.

Sverige spelar mot Tyskland på lördag kväll. Matchen börjar klockan 20.00 och sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.