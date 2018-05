VM-domare stängs av på livstid - efter försök till matchfixning

När fotbolls-VM sparkar igång om en knapp månad var tanken initialt att den saudiske domaren Fahad Al Mirdasi skulle vara en av rättskiparna. Men nu har 32-åringen stängts av – på livstid – av det saudiska förbundet.

Enligt magasinet Four Four Two, som hänvisar till ett uttalande av det saudiska förbundet, har Al Mirdasi erkänt att han erbjudit sig att vara med och rigga den gångna helgens final i Kings Cup mellan All-Ittihad och Al Faisaly. Förbundet plockade bort Al Mardasi från matchen och inledde då en utredning.

Lördagens final fick i stället dömas av Mark Clattenburg.

Fahad Al Mirdasi dömde bland annat matchen om tredjeplatsen i Confederations Cup förra året och han var även med och dömde OS 2016.