VM-GUIDE: Serbien: ”En semifinalplats vore ingen chock”

Med Milinkovic-Savic på mittfältet åkte landslaget på två träningsmatcher i Asien, mot Kina och Sydkorea, där syftet främst var att få in honom bredvid de tidigare två startspelarna: Manchester Uniteds Nemanja Matic och Crystal Palace kapten Luka Milivojevic. Milinkovic-Savic assist till Adem Ljalic – ytterligare en spelare som petats under Muslin – i 1-1-matchen mot Sydkorea gjorde det tydligt att Lazios stjärna kommer att spela en nyckelroll för laget i Ryssland.

De tidiga signaler som landslaget skickade ut ingav dock inte mycket hopp. Serbien inledde kvalet starkt och gick, utan större problem, till VM som gruppvinnare framför bland annat Wales och Irland. Men efter en spelmässigt knackigare avslutning på kvalresan, i kombination med kritiserade laguttagningar och brist på taktisk flexibilitet sparkades förbundskapten Slavoljub Muslin efter att VM-biljetten var säkrad. Hans ersättare blev hans tidigare assisterande tränare, Mladen Krstajic. I ett försök att distansera sig från sin tidigare mentor beslutade sig den tidigare Werder Bremen-försvararen Krstajic för att introducera ett antal taktiska förändringar, samtidigt som han med omedelbar verkan kallade in Lazios storstjärna Sergej Milinkovic-Savic – en spelare som gång på gång ratats av Muslin. Krstajic hade inga problem att finna en plats för 23-åringen, som fick en nyckelroll redan i den första matchen.

I samarbete med The Guardian och medier över hela världen presenterar Fotbollskanalen VM-länderna. Nu: Serbien. Författare: Milos Markovic, Sportske.

Vilken spelare får sitt stora genombrott I VM?

Sergej Milinkovic-Savic har överraskat alla under den gågna säsongen i Serie A, där han gått från klarhet till klarhet i Lazio. Han förväntas ta den formen med sig in i landslaget och pressen på honom lär vara stor. Den 23-årige mittfältaren har ett spelsätt som liknar Paul Pogbas och har kopplats ihop med Manchester United. I landslaget är han dock ännu oprövad och ny. Varje steg han tar i hjärtat på det serbiska mittfältet kommer kännas som att öppna en efterlängtad julklapp.

Vilken spelare kommer att underprestera?

Dusan Tadic. Han kan omöjligen ha gått opåverkad av den negativitet som omgärdat honom i Southampton under den gångna säsongen, vilket kan göra det svårt att vara komma rätt in i VM. Under VM-kvalet spelade Tadic en nyckelroll, men med Milinkovic-Savic i startelvan lär han flyttas från rollen som offensiv mittfältare ut på en kant. Där kommer han få mindre bollar än han är van vid, vilket kan vara en smäll för hans självförtroende.

Vad är en realistisk målsättning för Serbien i VM och varför?

Serbien har ofta väldigt höga förväntningar på sitt landslag, högre än vad som anses rimligt. Det serbiska landslaget består av otroligt duktiga fotbollsspelare, men som hittills saknat lagkänsla i mästerskapssammanhang. Med det sagt är det väldigt svårt att avgöra hur långt de faktiskt kan nå. Spelare och supportrar ser avancemang ur gruppen som det minsta de kan begära, men samtidigt skulle utslagning i en åttondelsfinal ses som ett oerhört misslyckande. Med anledning av denna desorienterade självbild skulle en plats i kvart- eller semifinal inte ses som någon större chock för de själva, även om det faktiskt skulle vara det.

Översättning av Christian Sundqvist.